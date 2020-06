Castiglion Fiorentino “car free”, area pedonale tutti i giorni con orari 12-14.30 e 19-24

Castiglion Fiorentino “Car Free”. Con la bella stagione cambiano gli orari della Z.T.L. e viene introdotta un’area pedonale che è in vigore tutti i giorni dalle ore 12.00 alle 14.30 e dalle 19.00 alla mezzanotte. Unica variazione è prevista il venerdì mattina, giorno di mercato settimanale, con l’estensione dell’orario, ore 9.30 alle 14.30.

Da oggi, quindi, e fino al 14 settembre è stato istituita un’area pedonale su Corso Italia (nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Dietro le Mura e Piazza del Municipio) e parte di Via Dante Alighieri (tratto compreso tra Corso Italia e Via Dietro le Mura), dove l’accesso sarà consentito ai soli mezzi di Polizia, di soccorso ed ai possessori di contrassegno invalidi. Nelle aree interessate e negli orari sottoelencati, il transito veicolare è vietato anche ai residenti.

L’area pedonale, quando attiva, sarà delimitata dalla barriera automatica presente su Corso Italia, intersezione via Dietro le Mura, e da segnaletica temporanea posta in Via del Mercato .

“L’introduzione dell’area pedonale consente alle attività di somministrazione di utilizzare adeguatamente e in sicurezza il suolo pubblico. Allo stesso tempo, vista l’emergenza Covid-19, abbiamo cercato di garantire le altre attività economiche e i residenti pur se con qualche limitazione” dichiara il vice sindaco con delega alla Mobilità, Devis Milighetti.