Raccolta fondi del Lions Club in aiuto ad Asl e associazioni impegnate nel fronteggiare il CoronaVirus

I Lions Club della provincia di Arezzo organizzano una raccolta fondi destinato all’acquisto di materiale sanitario, per aiutare il Personale sanitario Asl e quello delle Associazioni impegnate nella lotta al Coronavirus, per offrire un supporto concreto a coloro che in questo particolare momento sono in prima linea per proteggere noi, i nostri cari, le nostre famiglie.



La nostra Associazione crede fortemente nel valore di rimaner uniti, solidali, di reciproco aiuto.

Anche un modesto contributo farà la differenza per fronteggiare l’emergenza.

La raccolta fondi è aperta a tutta la cittadinanza della Provincia; chiunque potrà effettuare una donazione sul conto corrente intestato LIONS CLUB 7^ CIRCOSCRIZIONE SERVICE CORONAVIRUS acceso presso la BANCA POPOLARE DI CORTONA, Filiale di Cortona, Via Guelfa 4. IBAN: IT62 P 05496 25400 000019010271 INSERENDO NELLA CAUSALE: DONAZIONE EMERGENZA CORONAVIRUS.