Il totale di casi confermati a Cortona sale a 9

Due nuovi ulteriori casi, dopo i 2 scoperti ieri, di Corona Virus nel Comune di Cortona. Il totale adesso sale a 9. L’annuncio, anche in questo caso, è stato dato dal Sindaco Meoni in un video postato su Facebook.

Gli ultimi 2 casi accertati, ha spiegato Meoni, riguardano soggetti già messi da alcuni giorni in Quarantena. Dei 9 casi totali 6, ha aggiunto il Sindaco, si trovano nelle proprie abitazioni e 3 sono ricoverati (2 sono nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Arezzo). Per 2 dei ricoverati le condizioni sono già in miglioramento.