Primo caso di Corona Virus alla Fratta, è un 60enne di Foiano

L’annuncio arriva dalla pagina Facebook del Comune di Cortona:

“In qualità di sindaco, comunico ai cittadini che purtroppo è stato accertato un caso di Coronavirus presso l’ospedale della Fratta. Il paziente non è cortonese. Maggiori dettagli verranno comunicati direttamente dalla Asl.

Invito tutti a mantenere la calma e a continuare normalmente la propria vita nel rispetto delle regole che già vi sono state comunicate”.

Secondo quanto appreso finora si tratta di un paziente di Foiano di 60 anni, ricoverato all’ospedale della Valdichiana per patologie pregresse, poi spostato all’Ospedale di Arezzo nel reparto di terapia intensiva.

E’ stato proprio il Sindaco di Foiano, sempre tramite la pagina FB del Comune, a comunicare la notizia:

“Questa mattina abbiamo ricevuto l’ufficialità che un paziente di Foiano ricoverato all’ospedale della Fratta è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Le persone in contatto con il paziente sono state avvisate dagli organi sanitari e messe sotto osservazione. Siamo in stretto contatto con Asl, Prefettura e servizio sanitario regionale per monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione. Prego tutta la cittadinanza di attenersi alle norme di prevenzione igenico-sanitarie previste dalla Regione Toscana. Se ci saranno ulteriori informazioni vi aggiorneremo. Non è il momento né del panico né della paura ma della collaborazione con tutte le istituzioni in campo in questo particolare momento“