Filippo Billi nominato responsabile provinciale per le professioni di Fratelli d’Italia

Le libere professioni rappresentano le fondamenta nel Nostro sistema economico, una forza sociale intransigente e indipendente nella difesa dei diritti degli italiani, nella salvaguardia dei valori costituzionali.

Giustizia, ambiente, economia, risparmio, territorio, sanità e molto altro.

Moltissime sfide attendono questo mondo: dalla rivoluzione digitale, al processo di terziarizzazione dell’economia sono solo alcune. Il nostro impegno è portare le richieste che ci hanno formulato nelle

Sedi istituzionali.

Avvocati, Notai, commercialisti, architetti, guide turistiche, veterinari, farmacisti, ingegneri, odontoiatri, geologi oggi più di ieri non sono adeguatamente considerati e vengono costantemente penalizzati, per questo Fratelli d’Italia con il nostro Presidente Giorgia Meloni ritiene non solo giusto ma soprattutto necessario appoggiarli perché il loro lavoro è un vero motore per la nostra economia.

Noi ci saremo per sostenere i professionisti, come da sempre ha fatto la destra italiana.