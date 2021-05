Presentato il “Castiglioni Film Festival”

Il Festival si svolgerà dal 15 al 18 luglio a Castiglion Fiorentino, presso la Corte del Cassero e il

Teatro Comunale Mario Spina. Presenti registi, attori e guest star; prevista una Selezione Ufficiale

di cortometraggi in concorso e proiezioni di lungometraggi. Organizzati anche una mostra

dedicata ai mestieri del cinema e momenti di dibattito fra gli ospiti del Festival e il pubblico.

CASTIGLION FIORENTINO, 28 MAGGIO 2021. Annunciata la settima edizione del Castiglioni

Film Festival: la manifestazione cinematografica si svolgerà dal 15 al 18 luglio a Castiglion

Fiorentino, presso la Corte del Cassero e il Teatro Comunale “Mario Spina”, e sarà dedicata

alla commedia.

Tante le novità, a cominciare dagli ospiti: protagonisti saranno infatti quattro registi e

sceneggiatori d’eccezione, quali Enrico Vanzina, Alessandro Pondi, Neri Parenti e

Massimiliano Bruno.

Hanno confermato la loro presenza e riceveranno il premio Castiglioni Film Festival anche la

stilista Regina Schrecker, l’attore Maurizio Mattioli e tante altre personalità del mondo del

cinema italiano e internazionale.

Un evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino, guidata

dal sindaco Mario Agnelli e dall’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi, e da tutta la Giunta,

per sostenere la cultura e la Settima Arte – il cinema – in un momento così importante e

delicato.

«Il Festival, per noi, deve essere, appunto, una festa del cinema e anche quest’anno la

intendiamo in tutte le sue declinazioni, infatti, tra i nostri ospiti abbiamo, non solo registi e

attori, ma anche sceneggiatori, costumisti e produttori così da far conoscere dal vivo la

“macchina” del cinema. Il Festival è, quindi, un’occasione non solo per vedere delle belle

pellicole ma anche per conoscere le persone che hanno fatto del cinema la loro vita» dichiara

Massimiliano Lachi, assessore alla Cultura.

Il Festival, patrocinato dalla Regione Toscana, da quest’anno (e fino al 2023) avrà un nuovo

direttore: il regista Romeo Conte, già ideatore e promotore di altri festival italiani di grande

successo, che – con la sua Events Production – si occuperà della selezione dei film e degli

ospiti, della direzione generale, tecnica e della segreteria. Il regista ha raccolto con grande

entusiasmo questa nuova sfida, ritenendo che Castiglion Fiorentino possa diventare l’ombelico

del cinema della commedia italiana.L’ulcera del signor Wilson, capitanata dal presidente Jacopo Bucciantini, si occuperà invece

della logistica, del concept stilistico dell’evento e dell’organizzazione in loco, mentre Francesca

Capaccioli seguirà le relazioni pubbliche.

I conduttori del Festival saranno il giornalista e critico cinematografico Paolo Calcagno, la

conduttrice e giornalista Giulia Ghizzani e il comico e presentatore Piero Torricelli.

«Siamo molto contenti di ciò che riusciremo a proporre quest’anno al pubblico, sia in termini

di ospiti, sia di film e ciò dimostra che abbiamo sfruttato questi mesi di apparente pausa per

costruire progetti e idee brillanti onde raggiungere gli obbiettivi prefissati. Da sette anni a

questa parte, Castiglion Fiorentino si trasforma in una cittadella del cinema regalando a chi vi

partecipa serate gradevoli ma anche spunti per approfondimenti di temi importanti. La “settima

arte” animerà, quindi, la nuova estate castiglionese» dichiara il sindaco Mario Agnelli.

Tutte le proiezioni saranno ad accesso gratuito, nel rispetto delle misure di sicurezza per il

contenimento dell’emergenza Coronavirus. Il programma delle quattro giornate (fra matinée,

appuntamenti pomeridiani e serali) prevede le proiezioni di cortometraggi di autori italiani ed

internazionali in concorso in tre sezioni: Corti Commedia, Corti Dramma e Corti

Art/Experimental.

Per ogni sezione è stata costituita una giuria popolare, scelta tra gli abitanti di Castiglion

Fiorentino e dintorni, alla cui presidenza vi è Alessandro Pondi per la sezione Commedia e

Gabriele Maccauro per la sezione Art/Experimental. A loro il compito di assegnare i premi di

miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura e migliore interpretazione maschile e

femminile.

I premi che verranno assegnati ai vincitori e alle vincitrici sono due differenti interpretazioni

della Torre del Cassero di Castiglion Fiorentino, eseguite dall’artista Lucio Minigrilli, su

ispirazione del logo del Festival ideato da Davide Lucioli, e dall’artista Emanuele Tanganelli.

Oltre alla selezione di cortometraggi, le giornate del Festival prevedono anche le proiezioni di

lungometraggi, che avranno luogo nella Corte del Cassero alle ore 21:00.

Ad inaugurare il Festival, il 15 luglio, sarà il film La vita è una cosa meravigliosa, diretto da Carlo

Vanzina. Fra gli ospiti presenti alla serata, il fratello Enrico Vanzina, sceneggiatore del

lungometraggio, e uno degli attori protagonisti, Maurizio Mattioli.

Il 16 luglio verrà proiettato in anteprima speciale il film Scuola di mafia di Alessandro Pondi,

con Nino Frassica e Paola Lavini. Il regista sarà presente alla proiezione insieme alle attrici Paola

Minaccioni e a Monica Vallerini, interpreti della pellicola. Durante questa serata, riceverà il

premio alla carriera la stilista Regina Schrecker.

Il 17 luglio sarà la volta del film Non ci resta che il crimine di Massimiliano Bruno, il quale sarà

presente insieme ad alcuni dei protagonisti del film. Alla stessa serata presenzierà anche il musicista Nello Salza, primo trombettista nell’orchestra di Ennio Morricone, nonché

collaboratore di Nicola Piovani e di innumerevoli maestri del cinema.

La sera del 18 luglio avverrà la premiazione dei cortometraggi in gara e il Festival si concluderà

con la proiezione di Fantozzi va in pensione di Neri Parenti. Questa stessa serata sarà dedicato

un premio al regista, re della commedia all’italiana e campione d’incassi negli ultimi trenta anni.

Nel corso delle giornate del Festival sarà organizzato anche uno spazio chiamato “Cinè –

Incontri con il cinema” in cui pubblico, stampa e addetti ai lavori avranno la possibilità di

incontrarsi con i protagonisti e gli ospiti del Festival. Nel corso di uno di questi incontri sarà

presentato il romanzo di Enrico Vanzina, dal titolo Una giornata di nebbia a Milano, edito da

Harper Collins, alla presenza dello scrittore e sceneggiatore.

In concomitanza con il Festival, sarà anche inaugurata una mostra dedicata ai mestieri del

cinema, curata da due grandi protagonisti della Settima Arte nel nostro Paese: Lorenzo Baraldi,

scenografo, e Gianna Gissi, costumista, entrambi vincitori del David di Donatello e già candidati

alla vittoria di numerosi e prestigiosi premi internazionali, fra cui il Golden Globe Award.

La mostra sarà inaugurata il 14 luglio e terminerà il 26 agosto; avrà luogo nel sottotetto del

Teatro Comunale “Mario Spina”. Al suo interno saranno esposti bozzetti di scenografie a opera

di Lorenzo Baraldi per cui alcuni capolavori della cinematografia italiana, fra cui: film di Mario

Monicelli come Il Marchese del Grillo, Amici miei, Un borghese piccolo piccolo, Bertoldo,

Bertoldino e Cacasenno, I Picari, Le Rose del deserto; Trilussa storia di amore e poesia, di Lodovico

Gasperini; Il postino, di Michael Radford e Massimo Troisi.

Fra le opere di Gianna Gissi, invece, saranno presenti bozzetti per i costumi dei film Amici Miei,

Il Marchese del Grillo, Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, Il Postino; oltre a questi, anche Johnny

Stecchino, di Roberto Benigni, Al lupo al lupo, di Carlo Verdone, e Ladri di bambini, di Gianni

Amelio.

Il Festival ha il sostegno di alcune aziende – fra cui TiberPack (Sansepolcro) – che credono nel

comparto cultura e che intendono valorizzare Castiglion Fiorentino, città che nei prossimi anni

sarà centro del cinema indipendente, nazionale e internazionale.