Nuovi punti luce al Parterre di Cortona

Cortona continua a brillare di nuova luce e diventa ancora più efficiente e sicura. Sono, infatti, in corso d’opera i lavori di rinnovo della pubblica illuminazione nei giardini del parterre. Gli interventi sono sviluppati nell’ambito dalla quota extra canone della convenzione Consip energia elettrica per la fornitura di energia per la pubblica illuminazione. Si tratta, dunque, di un intervento significativo, nel segno del risparmio energetico ma anche della tutela della sicurezza dei cittadini.

La riqualificazione consiste nel rinnovo totale delle linee elettriche interrate, con la sostituzione integrale della vecchia rete esistente e la conseguente messa a norma dell’impianto, in base alle nuove disposizioni di legge.

A ciò si aggiunge il ricambio completo dei quindici pali esistenti nel giardino i quali saranno sostituiti da altrettante nuove colonne, dalle forme estetiche anticate.

I nuovi corpi illuminanti saranno a led e il loro utilizzo consentirà di ottimizzare i consumi con un notevole risparmio finale di kwh per ogni anno.

La tecnologia led permette, infatti, di ridurre i consumi e di diminuire l’inquinamento luminoso, garantendo, al tempo stesso, una migliore qualità dell’illuminazione. Inoltre, i nuovi impianti, consentono di evitare la dispersione luminosa nelle aree circostanti, rispondendo a quanto richiesto dalle normative vigenti in materia che impongono di minimizzare la dispersione diretta della luce.

«Prosegue il piano di miglioramento delle luci nella zona – spiega il sindaco Luciano Meoni. Si tratta di un impegno notevole per la nostra amministrazione, ma riteniamo sia la strada più opportuna per rendere più bella la nostra città».