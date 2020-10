Via Romea Germanica: ottenuto il finanziamento per i Cammini di Toscana

Prosegue l’attività di promozione e di costruzione del prodotto turistico omogeneo della Via Romea Germanica dove il Comune di Castiglion Fiorentino capofila per la Regione Toscana del progetto, insieme ai comuni di Arezzo, Bibbiena, Capolona, Chitignano, Chiusi della Verna, Cortona, Marradi e Subbiano è risultato ammissibile al finanziamento per un contributo pari ad Euro 78.631,11 al bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per l’infrastrutturazione dei cammini della Toscana relativi al progetto interregionale “In Itinere”.

Il progetto presentato verrà realizzato entro dodici mesi a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo e consiste nella realizzazione di una adeguata cartellonistica oltre che delle piazzole di sosta nel percorso toscano interessato.

Accanto a quest’attività di valenza regionale , il nostro Comune con il supporto e la collaborazione dell’associazione Via Romea Germanica si è fatto promotore, grazie al coinvolgimento della Regione Toscana, insieme ad altre Regioni come Umbria , Veneto ed Emilia Romagna di promuovere la candidatura per il riconoscimento della via Romea Germanica come rotta di interesse culturale europeo.

“Il riconoscimento come rotta di Interesse Culturale Europeo, darebbe a questa iniziativa, al nostro comune e a tutti i comuni coinvolti nella rotta un indubbio vantaggio per lo sviluppo turistico per la valorizzazione del nostro territorio e della sua economia; risulta poi fondamentale la linea di finanziamento a fondo perduto ottenuta dalla Regione Toscana che consentirà in maniera coordinata di valorizzare e rendere fruibili i percorsi dichiara il vincesindaco con delega agli ambiti turistici Devis Milighetti;