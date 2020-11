Il Liceo Artistico Signorelli continua con le attività laboratoriali e realizza il nuovo video-promozionale

Didattica a distanza, Didattica digitale integrata, video lezioni, smart working, video conferenze, video riunioni, video chiamate. L’emergenza Covid19 ha impresso un’accelerazione decisiva ad un fenomeno già in atto da diversi anni, vale a dire la digitalizzazione non solo del lavoro e dello studio, ma della vita stessa. L’epidemia ha dimostrato quindi l’importanza decisiva della comunicazione, in tutti i suoi aspetti. Ogni forma di comunicazione necessita del suo linguaggio e il linguaggio contemporaneo è sicuramente quello immediato dello scorrimento di immagini, quello video. Per questo motivo il Liceo Artistico Signorelli di Cortona, con il suo indirizzo Multimediale, che quest’anno festeggia i 5 anni, e quindi chiude un primo percorso, appare più attuale che mai. Il virus passerà, ma la comunicazione multimediale certamente no, è anzi facilmente prevedibile che con il costante sviluppo tecnologico in atto, questo tipo di linguaggio incrementerà nei prossimi anni. Da qui l’importanza d’imparare un nuovo modo di comunicare, che insieme è anche una forma d’arte. Linguaggio, arte, ma anche competenza tecnica, che per essere sviluppata richiede l’esperienza diretta, empirica, quindi laboratoriale. Proprio per questo motivo, nel pieno rispetto del DPCM (del 3 novembre) e delle misure di sicurezza previste da tutta la normativa vigente anti Covid-19, il Liceo Artistico Signorelli si è da subito attivato per poter garantire ad ogni classe la didattica in presenza a scuola una volta alla settimana, per poter svolgere le attività dei laboratori di audiovisivo multimediale ed utilizzare tutte le attrezzature presenti. Laboratori che in questi 5 anni sono costantemente cresciuti sia qualitativamente che quantitativamente, con nuovi computer, specifici programmi informatici, macchine fotografiche, attrezzature audio e video all’avanguardia. Nonostante il virus e nonostante la didattica a distanza, i ragazzi del liceo artistico hanno preparato questo breve video (https://www.youtube.com/watch?v=pP7eEKeE0Zk) per mostrarvi cosa si può imparare a fare e cosa si può realizzare lavorando insieme ai compagni, guidati da docenti preparati e motivati:

Multimediale è linguaggio, creatività, divertimento, abilità tecnica e professionalità.

Questo il link all’Instagram di istituto dove potrete trovare tutti i lavori dei ragazzi dell’Artistico:

instagram.com/artisticortona/

Gli Open Days dell’Istituto Signorelli quest’anno saranno gestiti in videoconferenza, per ulteriori informazioni: www.istitutosignorelli.edu.it