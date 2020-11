Alessio Bandini confermato nel Comitato Regionale delle associazioni per manifestazioni di ricostruzione e rievocazione storica

L’Amministrazione Comunale di Foiano della Chiana apprende con soddisfazione le decisioni dell’ultima Assemblea delle associazioni e manifestazioni storiche aretine in cui sono stati effettuate le nuove nomine per il mandato 2020 – 2025.

Alessio Bandini, continuerà ad essere il Delegato della provincia di Arezzo del Comitato Regionale delle associazioni per manifestazioni di ricostruzione e rievocazione storica. Ad affiancare Bandini dell’Associazione Scannagallo di Foiano sarà Gloria Falchi dell’associazione pro loco di Monte San Savino.

«Sono molto felice – dichiara il Vice Sindaco di Foiano e Assessore alla cultura Jacopo Franci – ma non stupito della elezione di Bandini a rappresentante in Regione per la provincia di Arezzo. Il lavoro da lui svolto in questi anni ha portato il comparto delle manifestazioni e rievocazioni storiche ad un livello ancora più alto di quello che era in passato. La spinta culturale e turistica di queste manifestazioni sta crescendo notevolmente ed avere un rappresentante dell’Associazione Scanagallo di Foiano, con cui abbiamo intrapreso molti percorsi di collaborazione, è un vero privilegio. Sono convinto che tutta la provincia trarrà beneficio da queste nomine. I miei complimenti e quelli dell’amministrazione anche a Gloria Falchi.

Il compito arduo che spetta al comitato Regionale, appena sarà nominato, e al presidente Giani sarà quello di portare le tante associazioni e manifestazioni ferme ormai da molti mesi a causa della pandemia, ad essere pronte con progetti e finanziamenti per una nuova stagione che dovrà essere di rilancio culturale e turistico per la nostra Valdichiana, la nostra provincia e la nostra regione.»