Ex discarica e canile intercomunale, Meoni richiede i soldi al Comune di Foiano

Ex discarica intercomunale del Barattino, a Pietraia di Cortona. L’impianto è chiuso, ormai, da alcuni anni, ma, come prevedono le norme di legge, è necessario che i comuni interessati sostengano i costi per la manutenzione della struttura, anche dopo il termine della sua attività. Si tratta della cosiddetta gestione «post-mortem».

Sull’argomento, interviene il sindaco del comune di Cortona, Luciano Meoni.

Meoni rileva che l’amministrazione comunale di Cortona, sul cui territorio ha sede la ex discarica, nonostante vari solleciti, continua a vantare un credito nei confronti dell’amministrazione comunale di Foiano della Chiana.

«Il nostro ufficio contabile, in base alle comunicazioni ricevute dall’ufficio ambiente, – afferma il primo cittadino cortonese – segnala la mancata riscossione di una somma di circa 53.000 euro. La cifra è relativa al periodo 2010-18; il 2019 deve ancora essere computato».

«A questa somma riguardante la ex discarica – sostiene il sindaco di Cortona – va aggiunta quella di circa 19.800 euro relativa al contributo per il canile intercomunale. L’importo, in questo caso, si riferisce agli anni 2018 e 2019».

Meoni conclude: «Pur nel rispetto dei rapporti con il comune di Foiano della Chiana, da sempre improntati alla massima collaborazione, è necessario che la questione venga definita, non solo per correttezza istituzionale. Sono certo che si giungerà a una rapida soluzione».