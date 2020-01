FdI: incontro coi commercianti, buona la prima

La sezione di Fratelli d’Italia di Cortona “Giorgio Almirante” si è fatta promotrice di un incontro tra le categorie economiche, i commercianti e l’amministrazione comunale.

Erano presenti al dibattito Carlo Umberto Salvicchi di Confcommercio e Lucio Gori per Confesercenti, numerosi commercianti del territorio ed in rappresentanza dell’amministrazione comunale il Sindaco Luciano Meoni e l’Assessore con deleghe al commercio Paolo Rossi, oltre ad esponenti dei partiti di maggioranza.

È stata una occasione importante per incontrare un pezzo fondamentale del tessuto economico cortonese, dopo le elezioni e relativa campagna elettorale ed alla viglia del nuovo bilancio di previsione per il 2020, che dovrà contenere impegni concreti della nuova amministrazione.

Le parole chiave della serata sono state programmazione, ascolto e fare rete.

Sia gli esponenti delle categorie, che i singoli commercianti, hanno chiesto di impostare una programmazione seria e continuativa per almeno i prossimi cinque anni di legislatura, che possa ridisegnare il profilo del Comune di Cortona per quanto riguarda lo sviluppo economico delle attività commerciali.

La sensibilità ed il coraggio che Fratelli d’Italia ha avuto nel tendere l’orecchio verso le istanze dei cittadini sono stati ripagati con una importante e qualificata partecipazione ed un dibattito serrato, che si è svolto in un clima di collaborazione e soprattutto di proposta, rifuggendo ogni tentazione di critica e polemica sterile. Un momento di ascolto non scontato, che tutti i partecipanti hanno riconosciuto come prezioso, e che rappresenta un primo passo per iniziare un percorso teso al coinvolgimento delle forze migliori della nostra città, che ormai da troppo tempo erano rimaste sole ed inascoltate ad affrontare i problemi di ogni giorno.

All’amministrazione adesso il compito di recepire le idee ed i progetti emersi dal confronto, che saranno oggetto di un apposito documento programmatico che FDI si impegna a redigere con il contributo di tutti i portatori di interesse, e che verrà reso pubblico e sottoposto

all’attenzione della nuova amministrazione e di tutti partiti di maggioranza, al fine di intercettare i bisogni dei cittadini e delineare nuove strategie per il futuro del nostro territorio.

Il successo di questo primo appuntamento ci impegna a continuare la nostra campagna di ascolto e confronto con i cittadini, le associazioni e le categorie, per arrivare davvero, e forse per la prima volta a Cortona, a fare sistema e rete tra chi amministra, le forze politiche ed i cittadini.

Il circolo Fratelli d’Italia-Cortona “G. Almirante”