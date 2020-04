Due associazioni donano mascherine all’Ospedale di Fratta

In questi giorni di emergenza da coronavirus, dove ogni atto di generosità acquista un valore proprio, sono numerosi i gesti solidali compiuti dalle diverse associazioni presenti nel cortonese. Fra le varie iniziative di solidarietà, si segnala una doppia donazione di mascherine agli operatori sanitari dell’ospedale Santa Margherita della Fratta.

Un primo lotto di cento mascherine monouso è stato offerto dall’Asd Fratta off road team. L’associazione, la cui attività è dedicata all’organizzazione di gare con le auto radiocomandate, e che può contare su un buon numero di iscritti in tutta la Valdichiana, ne ha regalate la stessa quantità alle rsa di Cortona, e ulteriori duecento ad altre strutture sanitarie e di accoglienza in differenti zone della vallata.

L’altro lotto di mascherine, in numero di mille, è stato invece regalato dall’associazione Noi tutti Grazia, nata nel novembre 2011 in ricordo di Grazia, una ragazza speciale di 25 anni che, per cinque lunghi anni, ha lottato dignitosamente, fino alla fine, contro un tumore.

L’amministrazione comunale, il sindaco Luciano Meoni, al quale si unisce il presidente del consiglio comunale Nicola Carini, ringraziano le due associazioni per questi gesti di altruismo.

«Questa doppia donazione – afferma il primo cittadino – è una prova ulteriore della sensibilità esistente nel territorio cortonese e di questo ringrazio tutti coloro che hanno voluto contribuire».