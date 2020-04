Dona per aiutare la comunità!

l Liceo Classico-Musicale “F. Petrarca”, attraverso la sua associazione di volontariato “Amici di Alice”, nell’emergenza coronavirus, invita tutta la comunità scolastica e la cittadinanza a partecipare ad una sottoscrizione per una raccolta- fondi, al fine di devolvere il ricavato, attraverso il Comune di Arezzo, ai cittadini per sussidi alimentari o presidi medici.

Nel momento complesso e straordinario che stiamo vivendo, dove si mettono a dura prova molte delle nostre abitudini privandoci di libertà e diritti per noi indiscutibili, abbiamo pensato di attivare una RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEI CITTADINI per l’acquisto di sussidi alimentari e presìdi medici in quanto vogliamo essere un tramite nel nostro territorio per contribuire a creare una catena di solidarietà e sostegno che crediamo possa e debba coinvolgerci come comunità scolastica. Tutti noi viviamo la preoccupazione del momento, ma dobbiamo trovare il modo per uscirne più forti, più consapevoli e capaci di dividere l’importante dal marginale, riconoscendo nella solidarietà e nella capacità di farsi prossimi agli altri valori fondamentali da condividere e promuovere.

Nella difficoltà generale, fatta di isolamento da amici e parenti, assenza di divertimenti e socialità come da sempre li intendiamo, c’è anche chi ha trascorso queste settimane con il terrore di ammalarsi o ha dovuto rinunciare ad assistere un familiare in ospedale, persino a dargli un ultimo saluto . Altri hanno interrotto le loro attività lavorative, con forti dubbi sul loro futuro economico, per non parlare dei tanti che con ammirevole professionalità e dedizione stanno tutti i giorni mettendo a rischio la loro vita pur di salvare quella di altri!

Vorremmo, dal nostro isolamento, essere vicini alla comunità in cui viviamo destinando l’equivalente di un biglietto del cinema non utilizzato, una pizza con gli amici non goduta piuttosto che un pieno di benzina non consumato, o qualunque importo possiamo, per aiutare chi si trova nella difficoltà di procurarsi l’essenziale in termini di cibo oppure curarsi adeguatamente dal male che ci attacca!

Un piccolo sforzo che, se ad opera di tanti, darà di certo un grande risultato ed abbatterà le distanze, facendo leva su una rinata fiducia reciproca, solidale e responsabile: tutto questo ci ha spinto a promuovere con forza la campagna di raccolta fondi “INSIEME PER LA COMUNITA’ ”!!

Mariella Ristori

Dirigente scolastico

Dal 7 aprile al 30 aprile DONA per aiutarci ad acquistare

sussidi alimentari e presidi medici per i cittadini in difficoltà.

DONA ORA. Una piccola donazione può fare la differenza!

Codice iban: IT61 U076 0114 1000 01012194 823

Intestato a: Associazione Amici di Alice

Indicazione causale: Raccolta fondi COVID 19

CONDIVIDI LA CAMPAGNA!