Donazioni da privati per l’emergenza Covid-19, conto corrente del Comune di Monte San Savino

Il Comune di Monte San Savino istituisce un conto corrente per ricevere donazioni volontarie da parte di tutti i soggetti privati (cittadini, aziende, associazioni e quant’altro) al fine di contrastare l’emergenza Covid-19.

Tali contributi saranno utilizzati, insieme a quanto già stanziato nel Fondo di solidarietà (“buoni spesa” e altri strumenti le cui modalità di utilizzo sono in via di definizione in queste ore), per affrontare l’emergenza sanitaria e sostenere chi si trova in difficoltà economiche.



“In molti in questi giorni ci hanno chiesto come poter dare un aiuto” spiega il Sindaco Margherita Scarpellini “e per questo abbiamo deciso di offrire questo strumento in più. Ringrazio da subito tutti quelli che vorranno contribuire. Siamo in un momento importante e la risposta che stiamo ricevendo dai nostri cittadini, nei comportamenti messi in atto, nel senso civico e nell’impegno della solidarietà ci inorgoglisce molto e dona grande speranza. Da parte nostra faremo di tutto per garantire la sicurezza dei nostri concittadini e non lasciare nessuno da solo, cercando di dare risposte a tutte le situazioni. Chi può aiutarci adesso lo faccia, attraverso questo nuovo conto corrente”.

L’Iban per le donazioni è IT43U07007571530000000340032 (Banca Centro-Credito Cooperativo Toscana-Umbria)​. Causale da inserire: Emergenza Covid-19