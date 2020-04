Il PD Chianacce e la Festa de l’Unità donano una asciugatrice professionale del valore di 4.500 euro alla Residenza per anziani “Camilla Sernini”

Il circolo del Partito Democratico di Chianacce, grazie allo sforzo di tutti i volontari che ogni anno collaborano per la riuscita della Festa de l’Unità, ha effettuato la donazione di una macchina asciugatrice con dispositivo di sanificazione del valore di circa 4.500 euro al Centro residenziale per anziani “Camilla Sernini” del Comune di Cortona.Gli operatori del servizio del nostro Comune avevano segnalato la necessità di uno strumento professionale in grado di consentire una maggiore sanificazione dei capi e della biancheria.Con questo gesto, la comunità democratica delle Chianacce ha voluto esprimere un segnale di vicinanza verso le strutture che ospitano anziani e disabili, che in questa pandemia risultano i soggetti più deboli e bisognosi di attenzione.Il nostro più sentito ringraziamento va a tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari che con il loro lavoro quotidiano, nonostante le grandi difficoltà dovute a questa emergenza, continuano a garantire assistenza ai nostri anziani.

Circolo PD Chianacce