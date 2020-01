Cronache arancioni: Un punto per uno… non fa male a nessuno

Al Campo Sportivo Comunale “ Arnaldo Satini “, in località Taverne d’ Arbia, nella splendida valle omonima, alle ore 14e30 spaccate, cosa mai successa prima, ha avuto luogo il match di calcio fra Sport Club Asta e Cortona Camucia. Risultato finale, un salomonico zero a zero che accontenta, visto il periodo non positivo, ambedue le formazioni.

Bella giornata, non troppo fredda, quasi l’ ideale per giocare a calcio in uno stadio che definire tale, non me ne vogliano i senesi, è davvero un eufemismo. Non possiamo, quindi, nemmeno parlare di uno stadio ai limiti della capienza, visto che gli spettatori erano sparpagliati fra tavolini, seggiole in plastica, qualche panchina e piloni in cemento per effettuare le riprese della partita con il vostro cronista che, attaccato alla rete non come il peggiore degli ultrà, ma solo per cercare di vedere meglio con anche il sole che impediva una buona visuale e foto decenti, ha assistito ad un match di non eccelsa qualità tecnica, viste le numerose gibbosità presenti sul Satini, ma comunque non disprezzabile ed anche piuttosto combattuto con le due squadre che si sono date battaglia per tutti i novantaquattro minuti, quarantasei nel primo tempo, quarantotto nella seconda frazione. Cosa volete sapere di questo match? Le occasioni? Presto detto! Se fosse stato un match di pugilato, seppur di poco, i ragazzi di Laurenzi avrebbero meritato di vincerlo viste le due scintillanti occasioni create ai minuti ventiquattro ed ottanta: prima, il nostro Tico, su invitante traversone di Mencarelli, da dentro l’ area, mandava alto, ma aspettate a crocifiggerlo in quanto il pallone, molto probabilmente, prima di arrivare al numero nove, rimbalzava su una delle numerose asperità del Satini, ma era poi al minuto ottanta, all’ incirca, che il nostro numero otto Montagnoli faceva gridare al goal i tifosi cortonesi sparpagliati a bordo campo, ma la sua staffilata colpiva la traversa terminando la sua corsa, ahinoi, oltre la linea di fondo, con il rumore del pallone che colpiva la traversa che copriva, parzialmente, le imprecazioni dei supporters cortonesi. Ed il nostro numero uno, direte voi? Beh, il nostro numero uno, probabilmente, non dovrà nemmeno mettere i guantoni in lavatrice in quanto se li è sporcati, per così dire, solo su qualche traversone o palla inattiva. La squadra senese? Può recriminare per una rete annullata per fuorigioco, ma per il resto poco ha fatto per impensierire la retroguardia cortonese. Soddisfazione o rammarico? Chiaramente, un po’ entrambe, ma la prestazione c’ è stata ed è su questa linea che i nostri ragazzi dovranno proseguire in vista di domenica prossima, altra trasferta in terra senese contro il San Quirico. Vista la pessima qualità delle foto da me fatte, vi allego le formazioni delle due squadre e ditemi se da una parte non si possa parlare di film osè e dall’ altra di qualche trasmissione tipo “ Ballando con le stelle “. Tutto questo, ovviamente, per scherzare, è sempre bene sottolinearlo.

Stefano Steve Bertini