Allineamento spirituale, conferenza al Centro Convegni Sant’Agostino

Impariamo a prenderci cura del nostro spirito. Ad “iniziarci” alla pratica e alla guarigione spirituale sarà Fabio Guido Pea, guaritore spirituale, che venerdì prossimo, 10 gennaio, alle ore 17,00, nella Sala Pancrazi del Centro Convegni Sant’Agostino, parlerà delle “procedure e degli effetti dell’Allineamento spirituale”, una tecnica terapeutica che consente il riallineamento della colonna vertebrale, tramite l’energia spirituale.

La Conferenza, organizzata da Fiorella Morelli, con il patrocinio del Comune di Cortona e di Fratres Misericordiae Cortonensis, vedrà l’intervento anche del Sindaco, Luciano Meoni.

“Apprendista in Miracoli, Ricercatore Spirituale, navigatore degli stati non ordinari di coscienza e Guaritore Spirituale”, come lui stesso si definisce, Fabio Guido Pea, “attiva processi energetici sui livelli dell’Essere perchè le persone possano migliorare il proprio modo di vivere la Vita.”

L’Allineamento spirituale, in particolare, consente il miglioramento delle patologie inerenti gli squilibri della colonna vertebrale (deformazioni e infiammazioni dell’apparato scheletrico e articolare e dei muscoli connessi, ernie, valgismo, ecc…) e di tutti gli organi e le zone del corpo direttamente o indirettamente connesse con la colonna vertebrale.

L’Allineamento si riceve una sola volta nella vita, a differenza delle altre guarigioni spirituali, perchè il processo energetico rimane attivo nel tempo.

La tecnica terapeutica che Pea illustrerà venerdì, attinge ad una energia spirituale che è in ognuno di noi, più o meno sopita e che la mediazione di un guaritore aiuta a canalizzare sbloccando disturbi della colonna vertebrale, molto spesso legati a malesseri più profondi, di natura emotiva, psichica, che il nostro corpo trasforma in patologie.

Il riallineamento consente di equilibrare l’energia della persona su tutti i piani: vitale, fisico, emotivo , psichico, intellettivo, spirituale in quanto la colonna vertebrale, lungo la quale sono collocati anche i principali chakra, è il canale energetico più importante del corpo umano.

I guaritori spirituali non sono necessariamente medici, né i loro trattamenti sostituiscono la visita del medico ma aprono la possibilità di entrare in connessione con energie “antiche” che sono dentro di noi inesplorate e possono contribuire a portare pace e benessere psicofisico al nostro corpo.