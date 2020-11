Cortona, PM denuncia due “positivi” usciti di casa benché sottoposti a quarantena

Nel corso della consueta attività di monitoraggio e controllo del territorio, per prevenire la diffusione della pandemia da Covid 19, la polizia municipale di Cortona ha fermato due persone. Si tratta di due richiedenti asilo, un nigeriano e un maliano, ospiti presso una struttura gestita da una cooperativa. Benché fossero ambedue a conoscenza della loro positività, certificata dalla Asl, erano entrambi usciti dalla loro abitazione. Uno di essi era addirittura a lavorare.

L’attività d’indagine della pm si è poi estesa all’intero nucleo della residenza, dove sono stati individuati altri tre ospiti – un camerunense, un nigeriano e un ghanese – negativi al virus Covid 19, ma comunque posti in isolamento domiciliare obbligatorio, i quali non avevano rispettato le prescrizioni previste. Per questa ragione, sono stati multati.

I successivi controlli di polizia hanno permesso di accertare che tutti i cittadini stranieri coinvolti sono in regola con il permesso di soggiorno sul territorio italiano.