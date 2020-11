“Il generalato di frate Elia da Cortona”, tavola rotonda in modalità telematica

Venerdì 13 novembre, alle ore 15.30, in modalità telematica, si svolgerà la tavola rotonda: Il generalato di frate Elia da Cortona: lo svolgimento (1232-1239), con gli interventi di:

Maria Pia Alberzoni, Università Cattolica del Sacro Cuore

Simone Allegria, Università di Siena/Centro studi frate Elia da Cortona

Giulia Barone, Sapienza Università di Roma

Grado Giovanni Merlo, Società Internazionale di Studi Francescani

Michele Pellegrini, Università di Siena

Emanuele Zappasodi, Università per stranieri di Siena

Coordina: Attilio Bartoli Langeli

L’incontro, secondo di un ciclo di tre convegni promossi dal Centro studi da frate Elia da Cortona, intende mettere in rilievo alcuni degli aspetti del ruolo assunto da frate Elia in qualità di ministro generale dell’ordine dei Minori. Ruolo che, come noto, subirà una brusca interruzione nel 1239.

Per partecipare al convegno è necessario scrivere a: centrofrateeliacortona@gmail. com

Si riceverà il link per accedere alla piattaforma telematica che permetterà la partecipazione all’incontro.