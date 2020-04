Cortona, bilancio di un mese di controlli sul territorio

Prosegue il monitoraggio del territorio da parte della polizia locale di Cortona per verificare il rispetto del Dpcm dell’11 marzo 2020, contenente misure di contrasto alla diffusione del coronavirus.

I controlli hanno riguardato sia il traffico veicolare e pedonale, sia le attività commerciali, e sono stati compiuti, in modo mirato, su buona parte del comprensorio cortonese.

L’entità del lavoro svolto dalla polizia locale è testimoniata dai numeri: dal 12 marzo al 15 aprile le persone controllate sono state 1.549, delle quali 35 sottoposte a sanzioni.

Le attività ispezionate sono state 1.329, una delle quali è stata sanzionata.

Il sindaco, Luciano Meoni, ringrazia l’intero corpo dei vigili urbani, coordinato dalla comandante Maria Rosa Quintili.

«L’emergenza Covid-19 – afferma il sindaco – ha reso indispensabile l’impegno costante da parte delle forze dell’ordine, mobilitate ogni giorno nel controllare tutte le zone di loro competenza. Come ho già fatto per la protezione civile, e per i nostri dipendenti comunali, voglio rivolgere un ringraziamento particolare a tutto il corpo di polizia locale per l’impegno quotidiano a tutela della sicurezza e della salute pubblica».

«Ai miei concittadini – conclude Meoni – rinnovo l’invito a rispettare le indicazioni e le limitazioni previste. Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per l’intera comunità».