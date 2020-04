Prorogata al 30 Giugno la scadenza per la partecipazione al “Santucce Storm Festival”

Prorogata al 30 giugno la scadenza per partecipare alla sesta edizione del concorso letterario “Santucce Storm Festival”. “Sono già pervenute delle iscrizioni ma, vista l’epidemia da Coronavirus, abbiamo pensato di prorogare la scadenza entro la quale inviare il proprio lavoro” comunica l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini dell’Unione Europea e non comporta alcuna tassa. Due le sezioni istituite: Narrativa – Romanzo o Racconto. Il romanzo o una raccolta di racconti organica non deve superare le 600.000 battute corrispondenti a 200 pagine di 40 righe e 75 battute ciascuna; mentre il racconto non deve superare le 60.000 battute corrispondenti a 20 pagine di 40 righe e 75 battute ciascuna. Ciascun concorrente dovrà iscriversi al concorso inviando la propria richiesta a: Segreteria del Premio letterario “Santucce Storm Festival” c/o Comune di Castiglion Fiorentino (Ar) Piazza del Municipio, 12, entro il 30 giugno 2020, ovvero inviando una mail all’indirizzo: ufficio.protocollo@comune.castiglionfiorentino.ar.it;

Copia del bando può essere visionata e scaricata al seguente indirizzo Web: http://www.comune.castiglionfiorentino.ar.it