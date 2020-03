A Gargonza il 1° Premio “Castelli d’Europa”

In occasione del meeting annuale dell’Associazione Historic Hotels of Europe che si è tenuto a Vienna, a cui sono iscritte oltre 300 dimore storiche in tutta Europa, il Castello di Gargonza (AR) ha ricevuto il 1° premio nella categoria dei Castelli d’Europa con la seguente motivazione: “Grazie al contributo degli ospiti nazionali ed internazionali che hanno soggiornato in passato, è stato assegnato il premio per questa dimora storica, rimasta intatta e quindi forse un po’ unica nel suo genere”.

L’Associazione Historic Hotels of Europe è nata oltre 20 anni fa con il contributo delle associazioni di dimore storiche nazionali di molti paesi europei.

“Condividiamo con tutti i nostri ospiti ed i nostri collaboratori ovviamente questo premio che ci permette di continuare a dare impulso per una ricettività autentica e di qualità” ha sottolineato Neri Guicciardini titolare del Castello di Gargonza.