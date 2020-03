Iniziative a Foiano per la Festa della Donna

Quest’anno per la Festa della Donna Foiano raddoppia.

Si comincia Sabato 7 marzo alle ore 21.15 presso la Sala della Ex Carbonaia in Via Solferino 7 con “Sulla cattiva strada”, spettacolo di musica con Laura Menchetti (chitarra e voce) e Lorenzo Bozzi (viola e violino) corredato dalle letture a cura dell’Associazione Culturale Quinto Cantiere a cui si deve anche l’organizzazione complessiva della serata con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Foiano della Chiana.

Si prosegue il giorno dopo Domenica 8 marzo alle ore 17.00 sempre presso la Sala della Ex Carbonaia con “Un giorno in più…per festeggiare la donna” organizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Foiano della Chiana in collaborazione con l’Associazione Pronto Donna. All’interno della manifestazione sarà presentato lo spettacolo teatrale “Che cosa noiosa essere una principessa rosa” a cura di Bizantina Associazione Culturale.

In entrambi i casi l’ingresso è gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare.