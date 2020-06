A Cortona la Mostra Mercato dei prodotti tipici

Domenica 5 luglio, a Cortona, in piazza Garibaldi, via Nazionale e piazza della Repubblica, è in programma la mostra mercato dedicata ai prodotti tipici del territorio. La manifestazione, organizzata nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, è promossa dal comune di Cortona.

Saranno esposti e messi in vendita prodotti tipici del territorio, tra i quali vini, miele, olio, tartufi, formaggi locali e il celebre aglione della Valdichiana.

Gli operatori indosseranno la nuova maglietta promozionale «We are Cortona», con il logo che valorizza l’identità cortonese.

«Credo che in un momento particolare come quello attuale – afferma il sindaco Luciano Meoni – l’organizzazione di iniziative che si ricollegano ai prodotti locali delle nostre aziende, voluta da tutta la maggioranza, sia una cosa saggia e utile per l’intero territorio. Abbiamo fortemente voluto questo evento, proprio per testimoniare il desiderio di un rapido ritorno alla normalità dopo la fase più acuta dell’emergenza sanitaria. Dopo Cortona in fiore, quindi, si tratta di un’altra prima edizione di una rassegna che sarà riproposta tutti gli anni. Cortona – conclude Meoni – è sempre più viva».