7 nuove “botteghe di vicinato” in centro a Castiglion Fiorentino

“Un paese che non mi finirà mai di stupire il mio, e ne sono un’altra prova tangibile le 7 nuove aperture di negozi, uffici e attività commerciali che con il mese di dicembre si sono materializzate nel tratto da Porta Fiorentina a Porta Romana. Scegliere di aprire a Castiglion Fiorentino e farlo in questo periodo deve essere letta come la più alta forma di incoraggiamento per chi c’è già e per chi vorrà ancora venire nella nostra città. Perchè Castiglion Fiorentino è anche questo”. Così il sindaco Mario Agnelli ha commentato via social le nuove aperture di negozi nel centro storico. Nonostante la pandemia e le relative incertezze sul domani, a Castiglion Fiorentino si scommette sul futuro aprendo nuove botteghe di vicinato. 7, per la precisione, e riguardano sia negozi di vendita al dettaglio ma anche di altra natura. Nel momento più incerto degli ultimi anni, c’è chi sceglie dì andare in controtendenza ed ha il “coraggio” di aprire nuovi negozi. Una sfida anche alla pandemia che ci ha costretto a limitare se non annullare il contatto fisico. E chissà se i nuovi negozi infonderanno anche la fiducia di riprendere le vecchie abitudini