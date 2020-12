A Monte San Savino la musica è protagonista anche a Natale

In quest’anno particolarmente difficile, in cui l’emergenza sanitaria ha impedito di svolgere le consuete manifestazioni natalizie in presenza, la Scuola Comunale di Musica “U. Cappetti” e l’Azienda Speciale Monteservizi, con la collaborazione, il sostegno e il Patrocinio del Comune di Monte San Savino, presentano il progetto “Armonie, viaggio tra Musica e Arte”.

Lo scopo è quello di rivolgere alla cittadinanza i migliori auguri di buone feste e buon 2021, ma anche di valorizzare le attività della Scuola di Musica e l’eccezionale patrimonio artistico e umano che la anima, rendendola una delle istituzioni più prestigiose e importanti per la comunità savinese. Tutto questo combinando quindi arte e tradizione in una forma efficace in un Natale così inconsueto e difficile per tutti.

I video sono stati realizzati con la partecipazione attiva del Direttore artistico, il M° Sebastian Maccarini, della Sindaca Dott.ssa Margherita Scarpellini, di tutti i Docenti e dei componenti dello Staff della Scuola Cappetti, Elena Lombardi ed Erica Morganti.

L’iniziativa prevede la pubblicazione nelle varie piattaforme digitali di esibizioni musicali “contestualizzate” nei luoghi più suggestivi di Monte San Savino, dando anche un contributo alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Città. Il viaggio musicale, che spazia dal repertorio Klezmer al Jazz, dalla Classica fino al rock, si unisce ad un percorso virtuale all’interno del Borgo, partendo dalla Ex-Sinagoga fino alla recentemente restaurata Cisterna dei Giardini pensili.

La realizzazione dei video è curata dal giovanissimo Filmmaker savinese Antony Guerri, mentre le registrazioni audio sono a cura del tecnico M° Alessandro Bruni.

Il progetto è realizzato anche grazie alla collaborazione con la Filarmonica “Ario Gigli” e la Proloco di Monte San Savino.

Questo il calendario delle video-esibizioni, con i musicisti coinvolti e il luoghi dove suoneranno:

24 Dicembre – Ex Sinagoga (1732) – Massimo Guerri, Sassofono – Sebastian Maccarini, Pianoforte

25 Dicembre – Palazzo Galletti (XV sec.), Anfiteatro – Emanuele Caporali, Sax altro – Matteo Galim-berti, Sax alto – Luca Vitiello, Sax tenore – Edoardo Bianchi Sax baritono – Filarmonica “A. Gigli”

27 Dicembre – Chiesa di S. Chiara (1659) – Stefania Paddeu, Soprano – Roberto Michele Baldo, Teno-re – Simona Ettorre, Pianoforte

31 Dicembre – Torre Civica (1336) – Amos Cucchi, Chitarra elettrica – Mauro Maurizi, Basso elettrico – Stefano Albiani, Cajon

01 Gennaio – Palazzo di Monte (XVI sec.) – Silvia Chiarelli, Flauto – Serena Burzi e Gioia Marcaccioni, Violino – Lilit Khachatryan, Pianoforte

03 Gennaio – Il Cassero (1384)- Stefania Paddeu, Voce – Raffaella Farina, Tromba – Amos Cucchi, Chitarra elettrica – Mauro Maurizi, Basso elettrico – Stefano Albiani, Cajon

06 Gennaio – Cisterna (XVI sec.) – Silvia Chiarelli, Flauto