Concerto benefico a favore delle missioni di Bolivia e Perù, sabato 7 marzo ore 21.00 al Teatro Spina

La Filarmonica di Marciano della Chiana in concerto sabato prossimo al Teatro Spina. Si tratta di un evento benefico a favore delle missioni di Escoma in Bolivia ed in Perù.

La serata musicale vede, tra gli organizzatori, una partecipazione corale. Si tratta dell’associazione “L’Insieme Solidale”, della parrocchia di Marciano, della Filarmonica di Marciano e di tanti cittadini. “L’associazione nasce dalla volontà di un gruppo di persone del Comune di Marciano della Chiana, motivate dall’esigenza di vivere l’esperienza del volontariato al servizio della comunità del territorio e di promuovere qualsiasi tipo di iniziativa sociale, culturale e sportiva” afferma Davide Sacchetti Presidente dell’associazione “L’insieme Solidale”.

“Grazie per l’ospitalità” sostiene Don Daniele Pontile Leoni che aggiunge “tra le attività dei volontari che si recano nelle missioni è anche quella di educare alla vita, al bello. Propaghiamo, quindi, il bello, l’ordine che la musica porta. Riscopriamo i valori e facciamoli ‘sentire”.

“Per la prima volta la Filarmonica si esibisce nel teatro ottocentesco di Castiglion Fiorentino, ne siamo onorati. Siamo altresì contenti di contribuire a questo progetto di solidarietà” dichiara Roberto Baldi, presidente della Filarmonica. “Marciano e Castiglion Fiorentino un bel rapporto di gemellaggio di amicizia e di solidarietà. In un momento in cui spesso vengono rinviate le manifestazioni, plauso al coraggio di andare avanti anche attraverso questi eventi che uniscono territorio, sociale e cultura” conclude il sindaco Mario Agnelli.