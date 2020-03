L’Atletica a Cortona per i bambini con ASD Sport Events

L’ASD Sport Events Cortona offre per la prima volta la possibilità di intraprendere la bellissima disciplina dell’atletica leggera: uno sport completo e stimolante dove, accanto all’aspetto ludico, è di fondamentale importanza l’educazione ad un confronto sportivo nel rispetto delle regole. I corsi di atletica sono tenuti da tecnici FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera) e laureati in Scienze Motorie. Si rivolgono a bambini, maschi e femmine, di età compresa tra i 6 e i 15 anni, suddivisi nelle seguenti categorie: Esordienti (6-11 anni), Cadetti (12-13 anni), Ragazzi (14-15 anni). Lo staff altamente qualificato dell’Associazione accompagna le giovani promesse in un percorso progressivo di crescita delle capacità cognitive, della sfera relazionale e della propria personalità, oltre che delle capacità coordinative di base e specifiche. Dai 6 agli 11 anni i bambini si avvicinano all’atletica leggera in un clima sereno e giocoso. Le attività proposte, prevalentemente a sfondo ludico, permettono l’acquisizione degli schemi motori di base e il miglioramento di capacità coordinative che, nel corso degli anni, mireranno allo sviluppo e al perfezionamento delle discipline specifiche dell’atletica: salti, corse e lanci. Per la fascia d’età 12-13 anni sono previste attività più specifiche, volte a sviluppare un bagaglio motorio più ampio e completo possibile, attraverso l’introduzione dei gesti tecnici di tutte le specialità sopra elencate. Dai 14 ai 15 anni inizia il vero e proprio percorso di atletica leggera, con l’indirizzamento dei ragazzi verso la specialità atletica per la quale sembrano essere più predisposti, in base alle proprie capacità ed attitudini emerse nel percorso educativo e sportivo. I corsi si svolgono ogni martedì e venerdì presso la palestra del “Mercato” di Cortona, in Via Mura del Mercato, dove si trova un’area polivalente e liberamente accessibile. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare la Segreteria ASD Sport Events Cortona: sporteventscortona@gmail.com – 3803917551. Lo staff Sport Events Cortona è sempre attivo nella formazione, nella ricerca e direttamente sul campo attraverso i suoi atleti e soci amatori. Per rimanere costantemente aggiornati, si invitano i lettori più social a seguire Sport Events Cortona anche su Facebook ed Instagram. Per ulteriori dettagli ed iscrizioni visitare il sito dell’Associazione: www.sporteventscortona.com