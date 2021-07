Vola la Frasassi Experience dei talent!

Con le mani a contatto della roccia viva, indossando il caschetto nel percorso speleologico, in sella a cavallo nei boschi e sulle creste con la e-bike. Ma anche placidamente rilassati in sauna o a fare un pic-nic sui covoni del fieno, pasteggiare con il Verdicchio in una dimora di charme a bordo piscina e passeggiare lungo le storiche vie dell’antica città romana di Sentinum.

Parte con un carico di energia pura la nuova stagione della Frasassi Experience, tappa del Grand Tour delle Marche, un territorio, quello dell’Unione Montana Esino Frasassi ed in particolare del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, ricco di attività all’aperto, enogastronomia, natura e relax.

