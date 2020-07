Vista 101 la Lounge panoramica unica a Roma

Il Rome Cavalieri – vero e proprio resort nel cuore di Roma, con il suo parco mediterraneo privato che si estende su sei ettari di verde incontaminato, collocato in una zona elevata rispetto al resto della città in prossimità del Vaticano – è senza dubbio il luogo dove godere del più bel panorama in assoluto sulla Città Eterna.

Ed è questo paesaggio mozzafiato che fa da protagonista alla nuova iniziativa del Rome Cavalieri: Vista 101, il luogo più cool per gli aperitivi dell’estate.

Godere della bellezza di osservare la città-museo a cielo aperto che si tinge di rosa al tramonto e d’oro nelle ore serali, mentre gli uccelli che abitano il parco e l’acqua delle fontane dell’albergo creano la perfetta colonna sonora, renderà il momento dell’aperitivo un’esperienza indimenticabile. Con il calare del sole, poi, l’atmosfera si fa ancora più suggestiva, con i monumenti sapientemente illuminati e le mille luci a perdita d’occhio.

Un panorama, quello di Vista 101, l’elegante cocktail lounge sul rooftop del Rome Cavalieri, dove si avrà quasi l’illusione di poter toccare i monumenti simbolo di Roma: il cupolone di San Pietro si staglia in tutta la sua magnificenza in primo piano sul lato destro, a seguire ecco Castel Sant’Angelo, con il suo fascino misterioso di antica prigione ricca di storia, e poi ancora il Colosseo, simbolo della Roma Imperiale, Trinità dei Monti e Villa Medici, vestigia della Roma rinascimentale e barocca, fino al modernissimo Auditorium di Renzo Piano, in un compendio storico-architettonico che attraversa i secoli.

E questo spettacolo su Roma è solo l’inizio di un’esperienza entusiasmante, fatta di mixology, buon cibo e dolci sublimi. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra i cocktail più avanguardistici e sorprendenti creati da Angelo Severini – bartender del Tiepolo Lounge & Terrace – come lo scenografico Nitro Smash Basil a base di Beefeater 24 London dry Gin, aromatizzato al limone e basilico con aggiunta dell’olio prodotto nel parco del Rome Cavalieri o, ancora, l’O.C.G., con Bulldog London dry Gin, Riduzione di Arancia e Coriandolo, Succo di Limone BIO, Albume e

Bitter all’Arancia. Per il food lo chef Fabio Boschero ha creato un menu dinamico e leggero, con ricette stuzzicanti come il Carpaccio Di Gamberi Di Mazara Del Vallo Con Insalata Di Mango e Chili o il Ceviche Di Branzino Con Leiche De Tigre.

Infine, una piccola selezione di ricercati mignon a cura del pastry chef Dario Nuti.

Dopo una giornata trascorsa nella vitalità metropolitana delle strade di Roma e della sua storia centenaria non c’è nulla di più bello che indugiare al Rome Cavalieri, sorseggiando un cocktail e ammirando il magnifico tramonto romano, cercando con gli occhi i luoghi preferiti della Città, e contemplando in assoluto relax il magnifico tramonto sulla città più antica del mondo.

di Claudio Zeni