Visite in cantina della Strada del Vino Terre di Arezzo

Dal 2 giugno al 6 ottobre 2021 riprendono le tante attese visite con degustazione alla scoperta delle cantine appartenenti al circuito di Strada del Vino Terre di Arezzo.

Con l’importante sostegno delle aziende aretine, Strada del Vino Terre di Arezzo ha programmato un calendario che accompagnerà l’enoturista alla scoperta del nostro territorio fino al mese di ottobre.

La visita sarà unicamente su prenotazione e l’enoturista dovrà attenersi alle regole previste da seguire una volta giunti in cantina, tutto all’insegna di sicurezza e salute.

Il vino è sempre stato un grande attrattore turistico e siamo fermamente convinti che l’enoturismo è e sarà una forma sicura e responsabile di turismo, un modello per tutto il settore.

Le visite si effettueranno il mercoledì e la domenica. L’orario per i mesi di giugno, settembre ed ottobre è dalle 15.00 alle 19.00, mentre per luglio ed agosto l’orario è dalle 16.00 alle 20.00. 45 sono le cantine che hanno aderito in tutto il territorio provinciale: un’ottima occasione per visitare le cantine, i vigneti, degustare i vini in compagnia del produttore, scoprire la professionalità, la storia e la passione che sta dietro e dentro ciascuna azienda.

Il primo appuntamento in programma è per mercoledì 2 giugno con tre cantine: Buccia Nera in località Campriano ad Arezzo, in Casentino Ornina a Castel Focognano e Cantine Ricci a Bucine. Domenica 6 sarà la volta de La Torre in Loc. Chiassa Superiore ad Arezzo e della Tenuta Il Leccio in Loc. San Leolino a Bucine.

Costi ed info sulle prenotazioni: www.stradadelvino.arezzo.it

di Claudio Zeni