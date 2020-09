Viaggiare in autunno la stagione più interessante dell’anno

L’autunno è la stagione ideale per visitare molte mete che in estate o in altre stagioni sono inaccessibili. E non solo per il prezzo ma anche per il troppo caldo. Viaggiare durante l’autunno ha molti vantaggi; è meno costoso, meno frenetico e caotico per il minor numero di turisti e il tempo, soprattutto in gran parte dell’Europa è solitamente favorevole a un’esplorazione più confortevole rispetto all’afa estiva o al freddo invernale. In autunno ci sono davvero tante destinazioni stupende, le mete sono davvero tante e la scelta dipende dal tipo di vacanza che si ha intenzione di fare. Il binomio estate-vacanze non è infatti valido per tutti. C’è chi non può lasciare il proprio lavoro ad agosto, chi preferisce non farlo e chi invece si regala pause durante tutto l’anno, di media e lunga durata. Lasciarsi tutto alle spalle in autunno invece, mentre gli altri sono ancora alle prese con l’ansia da ritorno in ufficio, può riservare non poche sorprese. Le mete cittadine dal clima temperato sono una miriade, da quelle che offrono una vita diurna e notturna, molto attiva, a quelle che garantiscono un vero e proprio salto nel passato, con elementi storici in ogni dove.

Dalle Dolomiti alla Spagna, chi ha detto che le vacanze sono belle solo d’estate? Non c’è niente di meglio di un viaggio fuori stagione per prolungare le ferie e godersi ancora un po’ di bel tempo, cogliendo l’occasione per visitare posti unici e destinazioni tutte da scoprire. Condé Nast Johansens propone una selezione di alberghi, ville e spa in Italia, in Europa e nel mondo sul mare, sul lago, in montagna o in città in cui ritagliarsi un momento tutto per sè, in compagnia del partner, di amici o in famiglia e tra questi: l’Adler Lodge Alpe (www.condenastjohansens.com/adlerlodge), con panorami mozzafiato earia pura che si possono trovare solo sulle Dolomiti, l’Adler Spa Resort THERMAE nelle campagne senesi (www.condenastjohansens.com/adlerthermae) con i suoi 1000mq di piscine termali interne ed esterne, il Romantik Boutique Hotel Villa Sostaga vicino al Lago di Garda (www.johansens.com/europe/italy/milan-and-lombardy/romantik-boutique-hotel-villa-sostaga/) che propone piatti semplici e genuini dello Chef Gianfranco Pugliese, o La Bobadilla, A Royal Hideaway Hotel vicino Granada in Andalucia (www.condenastjohansens.com/bobadilla) una tenuta di campagna andalusa che offre un’atmosfera unica dove potersi rilassare in una beata tranquillità.

Per tutte le offerte d’autunno: www.johansens.com/inspiration/autumn-special-offers-2/

di Claudio Zeni