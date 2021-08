Nell’ambito del Caffè de La Versiliana, in Viale Morin 16 a Marina di Pietrasanta, si terrà Martedì 3 agosto alle 18,30 l’incontro: “Vetrina Toscana: in viaggio con il gusto. Dal sapore della scoperta, alla scoperta dei sapori”.

Clara Svanera, Giornalista di cultura e viaggi, interverrà su: “Cibo e viaggio tra fascino e fascinazione” raccontando l’importanza del cibo nell’esperienza di viaggio, dal punto di vista di un viaggiatore esperto e l’importanza del Fattore C per gli stranieri: Cibo Cultura Civiltà nel senso più ampio del termine, mentre Roberto Scalacci, Direttore presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Toscana parlerà dell’ingresso di agriturismi e cantine, frantoi e tutte le realtà di produzione che permettono “esperienze” nella rete di Vetrina Toscana e dell’importanza dei prodotti agricoli per la comunicazione del territorio.

Francesco Tapinassi, Direttore Toscana Promozione Turistica, infine, parlerà di un viaggio nel gusto iniziato oltre 20 anni fa quello di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana tra i primi esempi di turismo enogastronomico che lega territorio, ristoranti botteghe e prodotti ad itinerari all’insegna del gusto.

Il racconto si chiuderà con una degustazione di piatti, prodotti e vini del territorio: “Un viaggio nel gusto con Vetrina Toscana” a cura dell’ Unione Regionale Cuochi Toscani.

www.vetrina.toscana.it

di Claudio Zeni