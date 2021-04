La plastica è ovunque. I numeri sono da capogiro: 8 milioni di tonnellate sono riversate ogni anno negli oceani, l’equivalente del contenuto di un tir scaricato in acqua ogni minuto. Filtrando tutte le acque salate del mondo si scoprirebbe che ogni chilometro quadrato di mare contiene circa 46.000 particelle di plastica in sospensione. A farne le spese sono i milioni di pesci, tartarughe e uccelli marini, che ogni anno perdono la vita ingerendone pezzi o rimanendone intrappolati. Ma anche l’uomo non ne esce indenne: vive in un mondo inquinato, mangia cibo contaminato e beve acqua infestata da miliardi di residui che migrano nei cibi e si accumulano nei tessuti, causando danni a fegato e reni, tumori, disfunzioni del sistema riproduttivo e alterazioni di quello immunitario e ormonale.

Se le cose non cambiano – e in fretta – nel 2050 il peso della plastica in acqua supererà quello di tutti i pesci del mondo, causando danni irreversibili all’intera catena alimentare. Un cambiamento reale e non un semplice slogan è quello messo in atto da VeryFastPeople, società di consulenza di Varese che da 15 anni offre supporto agli amministratori di condominio in tutta Italia. Con la sua Campagna Green, VeryFastPeople si schiera per la progressiva eliminazione della plastica e la sua sostituzione con materiali alternativi, anche all’interno dell’ambiente domestico e condominiale.

A tal proposito è stato realizzato un video emozionale, che racconta in 24 ore la storia della Terra, dal Big Bang ai nostri giorni. La plastica ne è stata protagonista per meno di un secondo, che è bastato per mettere a rischio un intero Pianeta. Sui canali social, seguendo la Campagna #VeryGreenPeople si scoprono tanti consigli interessanti.

di Claudio Zeni