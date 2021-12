Vera Pizza Napoli il nuovo concept di Pizza Gourmet

Vera Pizza Napoli, azienda fondata da Pizza&Other, annovera tra i suoi marchi “Scugnizza” con il quale esporterà la pizza gourmet surgelata.

“Scugnizza” è un marchio storico della pizza italiana di proprietà dell’azienda, un marchio esistente dagli anni ‘90 e che l’azienda ha deciso di far rivivere, questa volta per portarlo, rinnovato nello stile e nel prodotto, in giro per il mondo.

Il prodotto nasce in uno stabilimento in provincia di Salerno, a Montecorvino Pugliano, dal quale escono prodotti da forno di alta qualità che grazie alla surgelazione mantengono inalterate le caratteristiche organolettiche, i profumi e i sapori del prodotto appena sfornati, che possono così raggiungere le case ed i locali di tutto il mondo.

I prodotti di Vera Pizza Napoli sono realizzati seguendo le antiche pratiche dell’arte del pizzaiolo. Le pizze sono impastate e lievitate a regola d’arte, formate a mano e cotte in forni a pietra e poi surgelate, ancora fumanti, per garantire ai palati di tutti i food lovers nazionali ed internazionali un’esperienza autentica e multisensoriale di italianità pronta in 5-6 minuti.

Per ottenere questo risultato, giocano un ruolo fondamentale le materie prime – a partire dal pomodoro italiano – attentamente selezionate, l’artigianalità delle principali fasi di lavorazione e una esperienza decennale nelle tecniche di produzione e surgelazione. Questi i punti forza di un’azienda che con i suoi prodotti sta conquistando le tavole degli appassionati, vincendo i pregiudizi tradizionalmente legati ai prodotti surgelati.

“Vera Pizza Napoli diventa un punto di riferimento importante per il settore – ci tiene a puntualizzare Girolamo Morano, CEO del Gruppo e founder insieme al socio Pasqualino Masi – ci distinguiamo con una proposta di prodotti di alta gamma che intercettano un pubblico nazionale ed internazionale sempre più attento alla qualità e alla provenienza delle materie prime, al gusto, alla salubrità del prodotto e alla sostenibilità dei processi produttivi. Dando inoltre un occhio al mercato. D’altronde, la pizza e i prodotti da forno consumati a casa rappresentano un segmento in continua crescita, e Vera Pizza Napoli ha saputo cogliere questa domanda, rispondendo con un’offerta completa, dalle pizze tradizionali alle proposte gourmet, dai prodotti bio a quelli vegan”.

www.pizzaeother.it

di Claudio Zeni