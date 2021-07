Al Grand Hotel Principe di Piemonte si parte venerdì 9 luglio con Maria Elena Boschi. Tra gli ospiti Mara Venier, Fede-Brosio, Sallusti-Palamara, la ministra Gelmini e il governatore toscano Giani. Politici, Personaggi tv, casi di cronaca nei talk show condotti da Stefano Zurlo

Dopo il grande successo della prima edizione tornano gli “Incontri del Principe”, la serie di talk show in una location suggestiva e ricca di fascino come quella del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, apprezzato simbolo della Versilia e del turismo italiano. Si tratta di interessanti occasioni per parlare di cultura, fatti di cronaca, conoscere ancora meglio nomi noti al grande pubblico. Sette al momento gli appuntamenti di un programma che potrebbe arricchirsi di altre date. La conduzione è ancora affidata a Stefano Zurlo, inviato speciale de “Il Giornale”.

Si parte venerdì prossimo 9 luglio con l’onorevole Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera. Venerdì 30 luglio sarà la volta dell’attesa reunion tra Emilio Fede e Paolo Brosio, protagonisti a livello giornalistico della cronaca di Tangentopoli.

Sabato 31 luglio il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani risponderà alle domande di Stefano Zurlo e della direttrice de “La Nazione” Agnese Pini.

Lunedì 2 agosto l’ospite sarà l’onorevole Maria Stella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie del Governo Draghi, mentre Mara Venier salireà sul palco del Principe di Piemonte venerdì 6 agosto.

Il giorno successivo, sabato 7 agosto, il direttore di “Libero” Alessandro Sallusti e l’ex magistrato Alessandro Palamara presenteranno il loro libro “Il Sistema” (Rizzoli).

Un caso di cronaca tornato prepotentemente alla ribalta mediatica negliultimi mesi, quello della scomparsa di Denise Pipitone, sarà il tema dell’incontro di venerdì 20 agosto che ha per titolo “Che fine ha fatto Denise?”. Stefano Zurlo intervisterà la mamma di Denise, Piera Maggio, e l’avvocato della famiglia Giacomo Frazzitta.

Gli “Incontri del Principe” inizieranno tutti alle 18 e sono a ingresso libero, nel pieno rispetto delle norme anti Covid fino all’esaurimento dei posti disponibili.

di Claudio Zeni