Torna eatPrato

Torna la eatPRATO: tornano in campo il popolo foodie ma anche gli artigiani del gusto. Si ritrova, in assoluta sicurezza, il piacere dello star bene condividendo tante diverse esperienze enogastronomiche insieme agli chef, ai fornai, ai maestri pasticcieri, ai produttori vinicoli.

Dal 4 al 6 giugno Prato diventa il “salotto buono” della Toscana, un palcoscenico del gusto che miscela il food con l’arte, i vini con le più belle architetture del centro storico.

Una grande festa della convivialità all’aria aperta in una cornice scenografica di verde e di luci, di musica e racconti anche perché Prato è sempre più una città in fermento, una fucina e una cucina di idee!

A cominciare dall’anteprima venerdì 4 giugno con l’ormai consueto lancio della new entry nella collezione dei dolci di pasticcieria made in Prato, la novità che ad ogni edizione lancia il Maestro Pasticciere Paolo Sacchetti.

Quartier generale il Giardino Buonamici con l’evento clou, le cene sotto le stelle sabato 5 e domenica 6 giugno, a firma di 12 chef, 6 pasticcieri, 6 fornai.

Mentre le degustazioni (wine tasting e grappe), sia sabato 5 che domenica 6 giugno, per la prima volta saliranno “in quota” e si terranno in spazi altezza tetti del tutto esclusivi e normalmente non accessibili.

E se al Giardino Buonamici la cucina è a vista, qui i wine tasting sono con vista!

di Claudio Zeni