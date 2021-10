La nona edizione di “Terre di Pisa Food & Wine Festival” la mostra-mercato con degustazione dei prodotti, seminari, laboratori e degustazioni guidate del vino quest’anno si svolge all’aperto nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II da venerdì 15 a domenica 17 ottobre.

La manifestazione enogastronomica, organizzata dalla Camera di Commercio di Pisa in collaborazione con le associazioni di categoria, punta a diffondere la cultura del cibo e del bere di qualità delle Terre di Pisa con uno sguardo attento alla salute e alla sicurezza alimentare secondo l’antico dettame di Ippocrate “fa che il cibo sia la tua medicina”. L’evento è inserito nel calendario di Vetrina Toscana: la rete che valorizza la cultura enogastronomica come attrattore turistico e come espressione dell’identità del territorio.

Un fine settimana all’insegna del gusto e della cultura con tante le iniziative dedicate: dalla passeggiata guidata dal romantico giardino Scotto fino ai Lungarni, dalla Pisa risorgimentale alla scoperta del casino dei nobili. Molte le proposte di musei e siti turistici che propongono ingressi scontati o gratuiti: dall’ Orto e Museo Botanico al Museo di Storia Naturale di Calci, passando per Palazzo Blu, dal Museo della grafica alla Gipsoteca di Arte Antica, per arrivare a “Le Navi Antiche a Tavola” che unisce uno dei luoghi della cultura più significativi della città con l’eccellenza dei ristoranti di Pisa e provincia aderenti al circuito Vetrina Toscana.

Il Terre di Pisa Food & Wine Festival è anche l’occasione per scoprire il territorio “oltre la Torre”.

www.pisafoodwinefestival.it

www.terredipisa.it

di Claudio Zeni