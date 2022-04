Sosta golosa all’agriturismo Terre di San Galgano

Il rinnovato agriturismo e ristorante Terre di San Galgano è un’antica casa colonica in stile rustico, con mini appartamenti raffinati e, di fronte alla celebre e maestosa Abbazia di San Galgano, bella e famosa anche per essere rimasta senza tetto. A poca distanza c’è l’Eremo di Monte Siepi con la spada nella roccia di San Galgano.

Qui si può trascorrere un week-end davvero da favola, in piena campagna e in un’atmosfera di altri tempi! Il ristorante “Antico Tempio” è l’ideale per riscoprire antichi sapori della cucina toscana, offre eccellenti specialità della tipica cucina del territorio, preparate alla vecchia maniera. Il tutto curato in ogni dettaglio e con professionalità.

Siamo in Val di Merse, nel comune di Chiusdino, provincia di Siena, una bella vallata al confine con la provincia di Grosseto. Info@sangalgano.it – 0577/756.292 – a poca distanza da Siena e dalla Maremma.

di Claudio Zeni