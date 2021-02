San Valentino amori di confine

Amori di Confine 13-14 Febbraio 2021 all’agriturismo I Pagliai di Cortona (13 febbraio cena e soggiorno, 14 febbraio pranzo o cena da asporto o delivery) è l’iniziativa firmata Terretrusche Events che per San Valentino vuole raccontare la storia di un amore che ha radici antiche e di come Cortona, mollemente adagiata sul colle, da sempre si specchi nelle acque misteriose e vitali del Lago Trasimeno.

San Valentino sarà dunque l’occasione per celebrare la rinnovata unione tra Umbria e Toscana, accomunate dalla stessa passione per quella buona tavola fatta di piccole cose, magistralmente tramandate dalla cultura di contadini e pescatori.

«Abbiamo deciso di lanciare questo nuovo progetto nel giorno di San Valentino per andare oltre i confini, e per iniziare un percorso di valorizzazione e di promozione di due terre che, se pur geograficamente separate da confini territoriali, sono da sempre unite nella cultura gastronomica – racconta Vittorio Camorri di Terretrusche Events – uniti da anni di proficua collaborazione ed accomunati dalla stessa passione per la tradizione culinaria di queste due terre di confine, lanciamo il progetto Amori di confine con la chef umbra Catia Ciofo che firmerà il menu di San Valentino».

«Sposo con entusiasmo la filosofia di Vittorio Camorri di Terretrsuche Events – prosegue Catia – i cui eventi da sempre valorizzano un territorio portandone le eccellenze nelle cucine dei grandi ristoranti italiani, coinvolgendo i migliori chef stellati . La ragione di fondo dovrà essere il riportare anche nei menù e nelle carte dei nostri ristoranti ciò che ci offre il nostro territorio, valorizzando quelle materie prime troppo spesso dimenticate perché ritenute secondarie».

«Ringraziamo la Cooperativa Pescarori Lago Trasimeno e il suo presidente Walter Sembolini per averci messo a disposizione “I SAPORI DEL TRASIMENO”, pesce esclusivamente di cattura e non di allevamento, lavorato in maniera artigianale utilizzando solo prodotti naturali e riconoscendo il valore etico del giusto compenso a tutta la filiera – conclude Camorri – nel menù della passione tra le due terre di confine ci saranno sguardi, abbracci, baci, complicità, passione, dolce storia d’amore:

Sguardi tra Testo e Rete, Abbracci in un Cannellone alla sua Faraona, Baci candidi di Tinca e Tartufo, Complicità tra Persico e Fagiolina in un letto d’insalata all’aglione, Ardente Passione di Coniglio in un pomo d’amore e la sua Rapa verde, Dolce Perugina da scartare nei gusti di una cittadina che ne racconta, con emozione, tutta la storia d’amore. Attraverso questi piatti vi racconteremo l’amore tra Umbria e Toscana e getteremo le reti verso il

futuro, nella speranza che presto torneremo a viaggiare e far conoscere al mondo intero la nostra terra di confine».

di Claudio Zeni