Roma d’inverno è ancora più romantica

Il lusso e la ricercatezza nel dettaglio sono caratteristica del Romantik Hotel The Inn at The Roman Forum, 5 stelle direttamente affacciato sui Fori Imperiali, in posizione privilegiata per esplorare la Roma inedita e più ammaliante.

Dalla terrazza con vista esclusiva sul centro storico e i tetti della capitale, si apre uno scenario indimenticabile che d’inverno s’impreziosisce di un’atmosfera sognante, richiamando alla memoria gli antichi fasti imperiali, ma anche il fascino classico, nostalgico e senza tempo di capolavori cinematografici come “La dolce vita” o “Vacanze romane”.

Dal Romantik Hotel The Inn si possono facilmente raggiungere le principali attrazioni culturali ed artistiche della città, come la chiesa dei Santi Quirico e Giulitta con il campanile romanico, il Colosseo e i Fori Imperiali. Le visite guidate dal personale dell’hotel nei luoghi più suggestivi e insoliti di Roma costituiscono un valore aggiunto ai percorsi da intraprendere anche nei mesi freddi. Non solo monumenti e luoghi antichi, legati al periodo dei grandi imperatori, ma anche tour per conoscere l’architettura contemporanea, come quella rappresentata dall’Auditorium Parco della Musica realizzato da Renzo Piano, o dal Maxxi con le sue celebri esposizioni d’arte, o ancora, dall’imponenza della Nuvola di Fuksas; oppure per ammirare, tra chiese e musei, i bellissimi dipinti dei geni del passato, come il Caravaggio. Ma “la grande bellezza” di Roma è racchiusa anche negli scorci naturalistici dei parchi, o in quei capolavori di street art disseminati lungo le strade e tracciati sui sanpietrini delle piccole piazze.

Allo splendore della superficie corrisponde una magia nel sottosuolo, come le due gallerie sotterranee direttamente accessibili dal Romantik Hotel The Inn, tra le rovine del Criptoportico, che risalgono addirittura a 2mila anni fa. Qui le arcate e i colonnati che dividevano i Fori Imperiali dal quartiere Suburra svelano allo sguardo dell’uomo moderno la meraviglia degli affreschi e degli stucchi sull’architrave delle colonne. Uno spazio esclusivo dove ripercorrere idealmente la storia degli illustri antenati, e compiere un viaggio a ritroso nel tempo sempre accompagnati dal personale dell’albergo, prodigo di attenzioni e cura nel condurre alla scoperta di una delle città più belle e romantiche al mondo.

A gennaio prezzi a partire da 215 euro per camera al giorno con trattamento di prima colazione.

www.romantikhotels.com