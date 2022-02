Rivo e Brunera bentornati alla Casa di Riposo Ciapi￼

Hanno aspettato il giorno di San Valentino per fare rientro, non come operatori ma come ospiti, nella Casa di Riposo ‘Giuseppe Ciapi’ di Monte San Savino.

Stiamo parlando di Rivo Roghi e Bruna Paffetti, che per molti lustri hanno vissuto e lavorato all’interno della Casa di Riposo savinese. Una missione più che un lavoro, che gli ha fatto guadagnare tanta stima e affetto da parte degli ospiti, dei loro familiari e dell’intera comunità savinese.

Rivo Roghi (94 anni) e Bruna Paffetti (92) hanno già festeggiato il 70esimo anniversario del loro matrimonio, anni segnati da tanto amore e da un legame così forte da far guadagnare alla coppia il soprannome “Gli inseparabili”.

di Claudio Zeni