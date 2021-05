Podere Casanova dove è facile stare bene

In località Tre Berte di Montepulciano ha sede il Podere Casanova di Susanna Ponzin e Isidoro Rebatto. Sono loro che, pur avendo un trascorso imprenditoriale di tutt’altra natura, hanno acquistato e nel tempo ampliato il Podere Casanova ridandogli quel lustro e quell’importanza che merita nel panorama delle aziende vitivinicole poliziane.

Susanna e Isidoro sono veneti e, come il celebre avventuriero veneziano, secoli dopo, di questa terra toscana ne sono più che innamorati. Hanno così messo in campo la loro esperienza lavorativa per dare vita ad un progetto di qualità nel rispetto della sostenibilità.

Costruttori e gestori di centrali idroelettriche Susanna e Isidoro sono cultori dell’energia pulita e del combattere lo spreco di risorse, ed è in quest’ottica che operano e investono nel podere.

Il podere è immerso nei vigneti adiacenti al bosco, ha una bella cantina, un’ampia e luminosa sala degustazione e un caldo e accogliente agriturismo composto da tre appartamenti indipendenti ognuno dei quali ha un nome specifico: Girasole, Vigna e Glicine.

Dopo l’acquisto i due imprenditori, in pochi anni, hanno provveduto al miglioramento e all’ingrandimento della struttura costruendo una nuova cantina, acquisendo ulteriori vigneti e il reimpianto di altri, edificando all’interno della vecchia cantina l’agriturismo.

Dalle centrali al buon vino. Oggi Podere Casanova è una realtà che annovera la sua prima vendemmia nel 2015 e il primo imbottigliamento nel 2017 nonché la conversione in bio certificata a partire dalla vendemmia 2021. Conta 16 ettari in parte a Montepulciano in località Argiano tutti intorno al Podere, e in parte, 9 ettari di cui 3 a uliveto, nella località di Castel Focognano (Ar) denominata “La Ferriera”.

Al podere si lavora con il sangiovese ma anche con il canaiolo, il cabernet franc, il merlot, lo chardonnay, il grechetto, il verdello, il petit verdot e lo sirah e si producono 9 etichette che portano la firma del noto enologo Franco Bernabei.

Susanna e Isidoro, due persone che di una passione ne hanno fatto un stile di vita, che dal passato imprenditoriale differente vivono oggi un presente ricco di fascino, proiettati in un futuro dal sapore di sfida e di vino.

di Claudio Zeni