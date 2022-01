Per San Valentino il Merlot Riserva Vigna Kressfeld 2016

Nulla come l’amore passa attraverso i 5 sensi e per questa ragione diventa importante brindare a San Valentino con un vino che offra le migliori sensazioni olfattive, gustative e visive e che sia in grado di sprigionare emozioni.

Tenuta Kornell, una delle più interessanti tra le piccole cantine dell’Alto Adige, propone per questa ricorrenza il suo fiore all’occhiello: il Merlot Riserva VIGNA KRESSFELD 2016.

Si tratta di un vino della linea Signature, i “vini d’autore”, che riportano tutti l’inconfondibile firma di Kornell, quelli per i quali non si scende a compromessi.

Questo vino proviene da vigneti specifici e ne rispecchia le caratteristiche: da 30 anni questi vitigni prosperano proprio nei pressi della tenuta, dove il terreno ricco di porfido e il clima mediterraneo attribuiscono una nota particolare.

Florian e la sua squadra prestano massima attenzione al lavoro in vigna e in cantina per poter portare nel calice una struttura forte, il sapore del frutto pieno, senza sovraccaricarne il gusto.

Merlot Riserva VIGNA KRESSFELD 2016 è, quindi, il vino ideale per una cena romantica in casa o da ordinare al ristorante la notte del 14 febbraio.

www.kornell.it

Credit fotografico: AlexFilz

di Claudio Zeni