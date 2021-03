Passeggiate alla scoperta di una Firenze inedita

Per conoscere e apprezzare una città occorre guardarla attraverso gli occhi di chi l’ha vissuta. Il primo passo da compiere è quello di mettersi sulle tracce dei grandi personaggi del passato per conoscere le loro storie e lasciarsi ispirare. La città di Firenze è un crocevia di artisti, poeti, scienziati e uomini politici che nei secoli si sono avvicendati, lasciando il proprio segno. Ma dietro alle opere d’arte e ai monumenti simbolo, c’è molto di più. Per scoprire una Firenze inedita basta una passeggiata di poche ore, passando per vicoli, teatri e quartieri intrisi di volti e storie. E dopo l’escursione, l’avventura continua tra le stanze del Brunelleschi Hotel www.hotelbrunelleschi.it dove riposarsi e godersi un piacevole soggiorno in uno dei palazzi storici del centro.

La carità quotidiana di don Giulio Facibeni in quel di Rifredi – Un percorso lungo le pendici di Monte Morello alla scoperta di uno degli esponenti del mondo cattolico che hanno fatto la differenza: don Giulio Facibeni ha lasciato il suo ricordo ben impresso nel quartiere di Rifredi. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, don Giulio allestì in parrocchia un asilo gratuito per i figli dei richiamati. Inviato al fronte nel 1916, si prodigò per sostenere moralmente i feriti sia italiani che austriaci, incurante del rischio.

In programma il 15 aprile a Firenze dalle 9.30 alle 12.30, prenotazioni aperte fino al 12 aprile.

La donna e la società del futuro secondo la scrittrice inglese Frances Trollope – Autrice di 34 romanzi, sei cronache di viaggio e madre di sette figli: la scrittrice inglese dell’800 Frances Trollope era una convinta sostenitrice del ruolo sociale della donna e del suo compito di educare ai valori della convivenza e dell’uguaglianza. Il trekking urbano a lei dedicato si articola nei luoghi che frequentò negli ultimi vent’anni della sua vita a Firenze. Tappa obbligatoria è il Cimitero degli Inglesi dove la scrittrice, che per prima denunciò la schiavitù, riposa accanto ai membri della sua famiglia.

In programma il 29 aprile a Firenze dalle 9.30 alle 12.30, prenotazioni aperte fino al 26 aprile.

La via della pace nel pensiero di Padre Balducci – Un viaggio alla scoperta del destino dell’uomo sulla terra, tema ricorrente, insieme al desiderio di pace, nell’opera di Padre Ernesto Balducci: figlio di un minatore, divenne sacerdote e ebbe l’onore di seguire da vicino i lavori del Concilio Vaticano II. Nel 1963 fu condannato per apologia di reato, in seguito alla sua difesa dell’obiezione di coscienza.

In programma il 13 maggio a Firenze dalle 9.30 alle 12.30, prenotazioni aperte fino al 10 maggio.

Cronache della Firenze del dopoguerra dello scrittore Vasco Pratolini – Il quartiere con il suo intreccio di voci e la coralità di personaggi di estrazione popolare animano la città, raccontano di “quel popolo incivilito e nutrito di storia qual è il fiorentino”. Firenze vista con gli occhi dello scrittore che nei suoi romanzi diede voce alle condizioni di miseria e di sofferenza dei ceti popolari. Per conoscere da vicino i temi sociali delle sue opere bisogna tornare sui suoi passi in un percorso che si articola tra San Frediano e Bellosguardo.

In programma il 27 maggio a Firenze dalle 9.30 alle 12.30, prenotazioni aperte fino al 24 maggio.

Per tutti gli appuntamenti e per le prenotazioni:www,erbacanta.it/escursioni

