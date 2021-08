Notte bianca sotto le stelle alla Fattoria dei Barbi

Vino, visite itineranti e una cena in total white a lume di candela sotto il firmamento. Torna giovedì 12 agosto la Notte Bianca alla Fattoria dei Barbi diMontalcino, l’evento serale – e su prenotazione – dedicato agli amanti del vino e degli astri, organizzato in occasione dell’iniziativa nazionale Calici di Stelle del Movimento Turismo del Vino.

Appuntamento alle 18:00 per le visite guidate alle cantine storiche e al Museo della Comunità di Montalcino e del Brunello. A seguire (ore 20:00), aperitivo e cena placée all’aperto a lume di candela firmata dalla Taverna dei Barbi, con dress code rigorosamente bianco, sia per gli ospiti che per le specialità dello chef Maurizio Iannicello. A tingere i calici, i vini della storica cantina ilcinese, dall’iconico Brusco dei Barbi al Brunello di Montalcino e non solo.

E dopo cena proseguono le chiacchiere sotto le stelle, mentre per gli appassionati di shopping, il punto vendita resta a disposizione per tutta la durata dell’evento (fino alle 01:00).

In caso di pioggia la serata si svolgerà in Taverna e nelle sale della Fattoria per garantire sempre le corrette distanze e la massima sicurezza dei presenti.

Ticket di ingresso 65,00 euro (30% alla prenotazione), che comprende aperitivo, cena (4 portate con vini in abbinamento), visite guidate e intrattenimento

Prenotazione obbligatoria > info@fattoriadeibarbi.it, tel. 0577 841111

di Claudio Zeni