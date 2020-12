Nizza capitale verde del Mediterraneo

La strada dei giardini continua infatti attorno a Nizza, con gli splendidi giardini di Villa Kérylos a Beaulieu-sur-mer, Villa Ephrussi de Rothschild, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Villa Les Camélias a Cap d’Ail. Fino al giardino esotico ai 429 m d’altitudine di Eze village, con un centinaio di piante (agave, aloe, cactus…), e un panorama totale sulla costa.

Nella Valle della Tinée a Roure, l’Arboretum Marcel Kroenlein, è l’unico arboretum d’altitudine in Europa legato all’arte, e molti musei uniscono arte e natura, come il Museo Matisse, immerso nei Giardini di Cimiez o il Museo Marc Chagall, con il giardino realizzato dal paesaggista Henri Fisch, i giardini del Museo di Belle Arti Jules Chéret, il Parc Phoenix, accanto al Museo di Arti Asiatiche.

Sulle colline di Cagnes-sur-mer, il Domaine des Collettes, ultima residenza di Auguste Renoir, è circondata da olivi secolari e da una vegetazione di pini,palme, eucalipi, alberi da frutta. Villa Arson, sede della Scuola nazionale superiore e di un centro d’arte contemporanea, possiede un giardino di ulivi, pini marittimi, cipressi, piante esotiche. E Villa Massena, gioiello sulla Promenade des Anglais vanta un giardino all’inglese ricco di palme, aranci, fiori. Moltissime anche le attività nella natura : Nizza conta 150 km di piste ciclabili e per giugno 2021 realizza un grande progetto :l’itinerario di mountain bike da Auron a Nizza, in percorso in 7 tappe unico in Francia, dal Parco del Mercantour al mare,261 km. Senza dimenticare i percorsi ad anello, il sentiero del capo, da Nizza a Saint-Jean-Cap-Ferrat, la GR Lou Camin Nissart. Eperchè non pensare a visitare un vigneto?

Quello dei vini di Bellet, per esempio, la doc di Nizza che nel 2021 compirà 80 anni Molte le mostre e gli eventi, la più emblematica Sosno Squatte l’Antique, 70 opere di Sacha Sosno al Museo d’Archeologia fino al 28 marzo 2021.

www.it.nicetourisme.com/

www.cotedazurfrance.fr

di Claudio Zeni