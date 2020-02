Magica Turchia con Dimensione Turismo

Dimensione Turismo lancia per quest’anno un programma speciale interamente dedicato alla Turchia, destinazione dal fascino e dalle ricchezze culturali e naturalistiche davvero uniche. Programmi curati nei minimi dettagli, in grado di offrire un’alta qualità delle strutture ricettive e servizi competitivi, garantendo vantaggiose commissioni per le agenzie.

Per questa destinazione sono state previste diverse soluzioni, che vanno da soggiorni brevi a Istanbul ai tour in Cappadocia, piuttosto che ad una vacanza balneare a scelta fra Cipro Nord, Kusadasi, Bodrum, combinabili con la sosta a Istanbul.

Nel nuovo catalogo, sarà possibile esplorare Istanbul attraverso una selezione di quartieri e strutture che assicurano standard alberghieri, servizi e ambienti di livello. La Capadocia, con il suo territorio unico, patrimonio Unesco dell’umanità, viene proposta con i suggestivi “cave hotels” o con i più tradizionali “boutique hotels” della zona, per assicurare un soggiorno realmente suggestivo, relax in natura e coccole di benessere.

E poi il mare da sogno oltre che a Cipro Nord, fiore all’occhiello della programmazione Dimensione Turismo, nella pittoresca e vivace Kusadasi, famosa anche per il divertente Gran Bazaar. Questa località, che si sviluppa lungo una delle più belle baie sull’Egeo, di fronte all’isola greca di Samos, regala anche in piena estate un clima perfetto, soleggiato ma secco e gradevolissimo. Un’alternativa di uguale qualità è rappresentata da Bodrum, “la Patria degli dei”, con piccoli centri affacciati sul mare davvero imperdibili come Bitez, Ortaken e Mindos.

Il catalogo Turchia per il 2020 ha la validità da aprile ad ottobre: la destinazione sarà raggiunta da voli Turkish Airlines in partenza da vari aeroporti italiani, anche a date fisse. Il tour Magica Turchia, dalla durata di 8 giorni, è proposto con quote a partire da 810 euro.

Anche Cipro Nord si conferma per il dodicesimo anno una destinazione firmata Dimensione Turismo di grande successo. Anche per quest’anno, il cuore del soggiorno a Cipro Nord sarà lo splendido “Kaya Artemis Resort & Casino”, un cinque stelle affacciato sulla più bella spiaggia dell’isola, in esclusiva per il mercato italiano. Quote a partire da 980 euro con uno sconto speciale per le prenotazioni effettuate entro il 30 aprile.

www.dimensioneturismo.com

di Claudio Zeni