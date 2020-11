Madama Oliva insegna l’alimentazione nelle scuole primarie con saltainbocca

Madama Oliva consolida il sostegno all’educazione alimentare ed entra nelle scuole per la settima edizione del progetto SALTAinBOCCA che ha come obiettivo l’avvicinamento in maniera ludica dei bambini al mondo della sana alimentazione e prevede per ogni classe aderente un kit cartaceo per le lezioni in presenza e un kit digitale per le lezioni a distanza (Didattica Digitale Integrata o a Distanza) con materiali di supporto al percorso formativo dell’insegnante.

“L’obiettivo di quest’iniziativa è fornire ai bambini, agli insegnanti ed ai genitori le informazioni necessarie per una corretta e responsabile alimentazione corredata da una sana attività fisica – spiega Manuela Tilli, marketing & trade specialist di Madama Oliva (nella foto) – Questa iniziativa si inserisce nel percorso che stiamo perseguendo ormai da diversi anni, collaborando con centri fitness e sponsorizzando eventi sportivi, nell’ottica di far conoscere le virtù e le caratteristiche del prodotto fresco a supporto del benessere. Crediamo che ci sia l’esigenza di comunicare a fondo i prodotti naturali e le loro caratteristiche nutrizionali per far conoscere il valore in termini di benessere psico fisico. Quello delle olive, infatti, è un mondo meraviglioso: alimenti dalle proprietà salutari ineguagliabili, e grande varietà di cultivar”.

Oggi più che mai è importante stare in buona salute e mantenere un sistema immunitario efficace e forte. Ecco un motivo in più per adottare abitudini sane, che acquisite da piccoli, a casa e a scuola, persistono da grandi. Per questo occorre fare tutti gli sforzi possibili perché i bambini imparino a mangiare bene e a tenersi attivi. Il diritto alla salute e al benessere della persona (Educazione alla Salute) rientra pienamente nelle linee guida della recente introduzione dell’insegnamento trasversale obbligatorio dell’Educazione Civica nelle scuole (legge 92/2019).

SALTAinBOCCA è un percorso didattico che aiuta bambini e insegnanti a conoscere le nozioni per una corretta e responsabile alimentazione correlata a una sana attività fisica. Giunto quest’anno alla settima edizione, il progetto educativo ideato e gestito da NEWAYS, società di comunicazione e di progetti educational, è completamente gratuito, e nell’anno scolastico 2020-2021 coinvolge 3.000 Classi delleScuole Primarie, 75.000 bambini e famiglie.

